Zonnige lente dag voor de boeg na mistig begin, later in de week regen

De nieuwe werkweek trapt af met nog altijd het vertrouwde beeld: veel zon, droogte en aangename temperaturen. Maar wie hoopt op een eindeloze reeks warme lentedagen, moet zich voorbereiden op een flinke draai van het weer, want er is eindelijk regen in aantocht.

Op deze maandag start de dag nog fris, vooral in het oosten en zuiden waar het aan de grond zelfs even vroor. Hier en daar hangt nog een mistbank, maar die lost snel op. De zon krijgt daarna volop ruimte, zeker aan de kust. Met een matige noordenwind stijgt het kwik naar zo’n 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuiden.

Vanavond blijft het helder en kunnen we nog even genieten van de ondergaande zon. In de nacht zakt de temperatuur opnieuw flink, met minima rond de 5 graden en lokaal kans op mist.

Ook dinsdag ziet er nog zomers uit: de zon laat zich opnieuw veel zien en het wordt op sommige plekken zelfs 24 graden. Maar wie vooruitkijkt, ziet donkere wolken aan de horizon verschijnen.

Draai van de wind

Vanaf woensdag steekt er een stevige noordwestenwind op die koudere lucht ons land in blaast. Donderdag en vrijdag dalen de temperaturen flink en blijft het kwik vaak steken rond de 15 graden. Bovendien neemt de kans op een bui toe.

Het weekend belooft niet veel beterschap: iets warmer, maar met meer kans op regen. De vertrouwde lentezon maakt dus even plaats voor een typisch Hollands weertje. En die regen dat is wel even fijn voor de natuur na weken van droogte.

Beeld: Frans Alderse Baas, Texel