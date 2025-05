Mist zorgt voor gevaar op de weg: KNMI waarschuwt met code geel

Automobilisten in het noorden en oosten van het land moeten maandagochtend goed opletten: er hangt op veel plekken dichte mist. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor zes provincies.

Het gaat om Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. In deze regio’s is het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter. Volgens Rijkswaterstaat kan dit flink wat hinder opleveren voor het verkeer, vooral in de vroege ochtendspits.

Pas snelheid aan

De mist zorgt vooral op snelwegen en landelijke wegen voor gevaarlijke situaties. Weggebruikers krijgen daarom het dringende advies om hun snelheid aan te passen, de juiste verlichting aan te zetten en voldoende afstand te houden.

Volgens het KNMI zal de mist in de loop van de ochtend langzaam verdwijnen. Wie dus iets later de weg op gaat, heeft minder last van het slechte zicht.