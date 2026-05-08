Dit heeft Moeder Natuur in petto voor Moederdag: zon en warme temperaturen

Kunnen we zondag alle moeders op Moederdag ook letterlijk in het zonnetje zetten? Volgens meteoroloog Robert de Vries blijft het grotendeels droog met geregeld ruimte voor zon. Warm wordt het in ieder geval, vooral in het binnenland. Na het weekend volgt er echter een omslag in het weer.

Dit weekend zitten we nog in de aanvoer van warme lucht. In het binnenland wordt het op grote schaal 20 graden of meer. Alleen in het kustgebied is het door een matige wind uit noord tot noordoost wel frisser, aldus De Vries. Zondagmiddag kan in het zuidoosten een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog met geregeld ruimte voor de zon.

Warmste Moederdag

Hoewel de temperatuur dit jaar vrij hoog is, verliep Moederdag in het verleden soms nog veel warmer. Sinds 1931 wordt Moederdag in ons land gevierd op iedere tweede zondag in mei. Als je kijkt naar alle weerdata sinds die periode, was 1976 de warmste editie. In De Bilt steeg het kwik toen naar 30,4 graden. Daarmee was het ook de enige officiële tropische Moederdag.

Ook in 1945 leefden we met 29,8 graden ver boven onze stand. In totaal kwam de temperatuur in De Bilt sinds 1931 twaalf keer boven de zomerse grens van 25 graden uit.

Koude start voor Moederdag

Moederdag kan soms ook koud beginnen. In 1932 begon de dag in De Bilt met lichte vorst: het werd -1,7 graden. Ook in 1938 en 1982 vroor het licht. Tijdens deze eeuw heeft het niet meer gevroren. De koudste start was in 2012, toen het 0,9 graden werd.

Omslag

Na Moederdag tappen we uit een ander vaatje, want dan stroomt frissere lucht het land binnen. De temperatuur gaat dalen naar 14 tot 16 graden. In eerste instantie blijft het nog droog, maar in de loop van de week wordt het wisselvalliger. De natuur snakt bovendien nog altijd naar wat regen.