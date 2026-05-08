Zonnig weekend in zicht, ook tijdens Moederdag

Deze ochtend is er in het oosten en noordoosten flink wat zon. Elders komen er nog wolkenvelden voor, maar breekt de zon uiteindelijk ook steeds vaker door. Vanmiddag zijn er (stapel)wolken en komt de zon. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 16 tot 19 graden, lokaal een graad of 20 in het zuidoosten. De wind is boven land zwak uit een oostelijke richting. Langs de kust staat een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.

Deze avond en komende nacht zijn er nog een paar wolkenvelden, maar verder ook flinke opklaringen. De laagste temperatuur wordt verwacht in het oosten en noordoosten. Daar kan het kwik zakken naar 4 a 5 graden. In Zuid-Limburg blijft het bij 11 graden. De wind is zwak tot matig uit een oostelijke richting.

Moederdag

Zaterdag is er flink wat zon, maar komen ook stapelwolken voor. Het blijft zeker overal droog en in de middag wordt het warm met maximaal 18 tot 23 graden. De wind is zwak tot matig uit het oosten boven land. Langs de kust staat er een matige wind uit noordoost, windkracht 4.

Op de Moederdag-zondag is het ook op de meeste plaatsen wel droog. Kleine kans op een bui in het zuidoosten. De temperatuur ligt in het binnenland op veel plaatsen boven de 20 graden, maar in de kustgebieden is het al frisser doordat de wind naar het noorden is gedraaid.

Wisselvalliger

Komende week hebben we overal te maken met een frisser weertype. De temperatuur ligt tussen de 14 en de 16 graden en dat is onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. Er trekken wolkenvelden over het land en vanaf woensdag belooft het ook wisselvalliger te worden met enkele buien.

Overigens zijn die buien wel welkom in de natuur, want het is nog steeds droog.