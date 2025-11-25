KNMI waarschuwt voor dichte mist: code geel in bijna heel Nederland

Het is dinsdagochtend oppassen geblazen voor wie de weg op gaat. Een groot deel van Nederland is namelijk gehuld in dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege slecht zicht en gevaarlijke verkeerssituaties. De waarschuwing geldt voor bijna het hele land, behalve in het zuidoosten, Zeeland en op de Waddeneilanden. Op veel plekken is het zicht minder dan 200 meter.

Volgens het KNMI kan het zicht plotseling sterk wisselen: op sommige plekken lijkt de mist even op te trekken, om daarna snel weer dichter te worden. Automobilisten wordt geadviseerd hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

De mist trekt gedurende de ochtend langzaam weg vanuit het noordwesten, waar code geel tot 09.00 uur van kracht is. In Overijssel, Gelderland en Drenthe blijft het echter langer grijs en mistig; daar geldt de waarschuwing tot 13.00 uur.

Oppassen op de snelweg

De dichte mist zorgt vooral op de weg voor problemen. Op snelwegen en provinciale wegen is het zicht soms minder dan honderd meter. Rijkswaterstaat waarschuwt voor verraderlijke omstandigheden, vooral bij het inhalen en op op- en afritten.

Wie de weg op moet, doet er goed aan de mistlampen te gebruiken en extra alert te zijn op plotseling opdoemende voertuigen of fietsers.