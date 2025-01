Week blijft wisselvallig, temperatuur stijgt dit weekend naar 10 graden

Het wordt dinsdag opnieuw een grijze, kille dag. Het blijft droog en in een deel van het land kan de zon in de middag wel eens gaan doorbreken. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

In de ochtend kan het vooral in het zuidoosten plaatselijk glad zijn. In Zeeland en Zuid-Limburg komt daarnaast plaatselijk dichte mist voor, het KNMI heeft gewaarschuwd voor code geel in die provincies. De temperatuur ligt rond het vriespunt: in de zuidelijke provincies is het iets onder de 0 graden en in het noordwesten iets erboven.

's Middags kan in het zuidoosten van het land de zon doorbreken. In de rest van het land blijft het bewolkt. Het blijft koud: 1 tot 2 graden. In het zuidoosten is het met 4 graden iets zachter, en ook in het noordwesten ligt de temperatuur hoger en wordt het 6 graden.

Ook in de avond en de nacht is er veel bewolking en ligt de temperatuur rond het vriespunt. Zeer lokaal is het glad.

Dagen erna

Woensdag is het opnieuw een koude, grijze dag. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De dag erna steekt een stevige zuidwestenwind op. Er zijn nog een paar buitjes, maar de zon laat zich ook weer zien. Het wordt een stuk zachter met maxima van 5 tot 7 graden. In de avond gaat het regenen.

Hoewel het vanaf vrijdag wisselvallig blijft, gaan we ook de zon weer zien. De temperatuur stijgt in het weekend steeds verder en komt waarschijnlijk uit op zo'n 10 graden.