Vandaag de koudste dag van de week: ijzige wind en weinig zon

Het is de koudste dag van de week en dat merken we goed. De snijdende oostenwind maakt het extra guur en laat de gevoelstemperatuur onder het vriespunt duiken. In het zuiden valt wat neerslag, terwijl het noorden een kleine kans op opklaringen heeft. In het weekend wordt het iets zachter.

Vrijdag, op Warmetruiendag, kan een extra dikke trui zeker geen kwaad. De thermometer geeft 3 tot 5 graden aan, maar door de stevige oostenwind – windkracht 4 tot 5 in het binnenland en 6 tot 7 aan zee – voelt het een stuk kouder aan. In het zuiden kan lichte neerslag vallen, terwijl het noorden een kleine kans heeft op opklaringen. Veel zon hoeven we echter niet te verwachten.

Vanavond en het weekend: lichte verbetering

In de nacht naar zaterdag blijft het fris, met temperaturen net boven het vriespunt. De wind neemt iets af, maar het blijft grotendeels bewolkt en lokaal kan nog wat lichte neerslag vallen.

Zaterdag wordt het iets aangenamer. De kans op zon neemt toe, al kan er nog een enkele bui overtrekken. De ijzige oostenwind verdwijnt en met 7 graden is het minder koud. In het zuiden kan het zelfs ruim 10 graden worden.

Zondag krijgen we meer zon en blijft het droog. De wind blijft zwak en de temperatuur ligt opnieuw rond de 7 graden. Na het weekend wordt het opnieuw fris en bewolkt, met op maandag slechts 4 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur overdag iets op, maar in de nachten gaat het licht vriezen.