Gevoelstemperatuur onder nul op Warmetruiendag

Vrijdag 7 februari is het Warmetruiendag. Het idee is om voor het klimaat de verwarming een graadje lager te zetten en dit te compenseren met een warme trui. En die kunnen we goed gebruiken, want het is volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne guur winterweer met gevoelstemperaturen onder het vriespunt. Ook een lekker warm zonnetje zit er niet in.

Doe jij al mee? Warmetruiendag is een initiatief waaraan sinds 2007 jaarlijks honderdduizenden Nederlanders meedoen onder het motto ‘verwarm jezelf, niet de wereld’. Wanneer iedere Nederlander op deze dag één graadje minder stookt, bespaart dat 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2-uitstoot. Dit jaar staat de teller op bijna 188.000 deelnemers.

Guur winterweer

Die warme trui kunnen we zeker gebruiken, want de temperatuur blijft steken op 3 tot 5 graden. De oostenwind, die in het binnenland windkracht 5 haalt en in het Waddengebied af en toe windkracht 7, laat het aanvoelen alsof het een paar graden vriest.

De zon heeft het moeilijk; alleen het noorden maakt kans op een opklaring. In het zuidwesten kan wat lichte regen of smeltende sneeuw vallen. Met dit gure weer zal de temperatuur, vooral in slecht geïsoleerde huizen, snel dalen als de verwarming lager wordt gezet.

10 procent minder energie

Als je de verwarming een graadje lager zet, scheelt dit zo’n 10 procent aan energie, en dit merk je ook in de portemonnee.

In de strenge winters van de vorige eeuw moest er veel meer worden gestookt om de huizen warm te houden. Het kost bijna 40 procent meer energie en geld om je huis warm te houden tijdens een strenge winter. Een schrale troost: strenge winters komen niet meer voor in ons land, en dat is juist veroorzaakt door al het stoken in de vorige eeuw. Het klimaat warmt snel op en daarvoor is deze actie in het leven geroepen.

Vorig jaar een makkie

In 2024 was het met 10 tot 14 graden uitzonderlijk zacht op Warmetruiendag. In 2023 en 2022 was het met een graad of 8 ook relatief zacht. Normaal is het nu zo’n 6 graden.

De laatste echt koude Warmetruiendag was in 2021. We zaten midden in een regionale koudegolf en er werd volop geschaatst. Na een nacht met matige tot strenge vorst (-12,9 graden in Volkel) werd het overdag niet warmer dan -1 tot -4 graden.