Tropisch weer in aantocht: na het weekend tot 31 graden

Het lijkt weer de goede kant op te gaan met het zomerweer in Nederland. Zaterdag wordt in grote delen van het land een fraaie dag, al is het nog niet overal droog. De temperaturen liggen dit weekend nog op een aangenaam niveau. Volgende week belooft het namelijk behoorlijk warm te worden.

"Dan is het advies om voldoende water te blijven drinken, met de hoge temperaturen. Dat valt deze zaterdag allemaal nog reuze mee", vertelt meteoroloog Robert de Vries. Er wordt flink wat zon verwacht, maar verder naar het zuidoosten is het bewolkt. Later in de ochtend zou er in Zuid-Limburg regen kunnen vallen. Dat geldt ook voor de middag.

Buien verwacht

Ook in het midden, oosten en noordoosten van het land worden later in de middag buien verwacht. "Het zou me niet verbazen als daar lokaal onweer bijzit", aldus De Vries. De hoogste temperaturen worden in het noordoosten verwacht. Daar kan het zo rond de 24 graden worden. In het zuidoosten, waar de meeste bewolking aanwezig is, wordt het een graad of 20.

Zomers weer in aantocht

De temperaturen stijgen de komende dagen flink. Zondag blijft het overal droog en kunnen we flink wat zon verwachten. Gemiddeld wordt het zo'n 23 graden. In het zuidoosten kunnen de temperaturen oplopen tot de 25 graden.

De dagen erna schiet het kwik flink omhoog. Met als hoogtepunt de dinsdag. In het binnenland kan het dan wel 31 graden worden met volop zon.