Temperatuur loopt op tot 21 graden op zonovergoten herfstdag

Het wordt opnieuw een zonnige dag, rustige herfstdag. De temperatuur is hoog voor de tijd van het jaar, meldt meteoroloog Dennis Wilt. Wel is het in de ochtend nog mistig.

Vooral in het noorden van het land is mist aanwezig: daar geldt op dit moment in Friesland, Groningen en Drenthe code geel. Die mist lost in de loop van de ochtend weer op.

In de loop van de dag zien we steeds meer blauwe luchten. De wind stelt weinig voor, aldus Wilt. De temperatuur is hoog voor de tijd van het jaar: het wordt 16 graden in het Waddengebied, 18 graden in het noorden en het kan zelfs 21 graden worden in het zuidoosten van het land.

In de westelijke kustgebieden trekt later in de middag meer bewolking van zee het land binnen. In de avond en de nacht komt een storing het land binnen en trekken wolken van west naar oost over het land. Af en toe valt er wat regen en het koelt niet verder af dan naar een graad of 10.

Dagen erna

Die storing trekt zondag via het oosten van het land weer weg. Dan komt de zon erbij in de loop van de middag. Het wordt iets minder warm met 14 tot 16 graden.

Volgende week krijgen we te maken met een mix van wolken, zon en af en toe wat regen. Het is nog altijd zacht met temperaturen van 15 graden.