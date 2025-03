Temperatuur loopt op: komende week richting 19 graden

De meteorologische lente is rustig begonnen en de komende dagen blijft het droog met steeds meer zon. Later in de week loopt de temperatuur flink op, mogelijk tot wel 19 graden in het weekend, vermoedt onze meteoroloog Jordi Huirne.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag blijft het droog. Eerst klaart het op, maar later trekt het dicht met lage bewolking en mist. Op veel plekken vriest het licht, met minima rond -3 graden. Als het bewolkt is, blijft het iets zachter met temperaturen tot 2 graden.

Zondag begint grijs, maar in het zuiden schijnt de zon al vroeg. Elders lost de bewolking in de ochtend op en wordt het zonnig en droog. Alleen bij gebieden met koud water, zoals aan de westkust en rond het IJsselmeer, kan de lage bewolking langer blijven hangen. Landinwaarts wordt het zo'n 10 graden, met weinig wind.

Vorst in de nacht

Van maandag tot en met woensdag begint de dag fris met lichte vorst van zo'n -1 tot -5 graden. Daarna komt de zon door en stijgt het kwik naar 10 tot 13 graden. Het noorden, vooral het Waddengebied, houdt langer last van bewolking.

Donderdag draait de wind naar het zuiden. Er stroomt dan drogere lucht het land binnen, waardoor het een paar dagen zonovergoten lenteweer wordt. De temperatuur loopt dan snel op, met in de tweede helft van de week mogelijk 19 graden.