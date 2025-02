Droog en dubbele cijfers op de thermometer dit (carnavals)weekend

Feestvierders onder de rivieren kunnen dit weekend de poncho en paraplu thuislaten. Het belooft grotendeels een droog weekend te worden, en de zon laat zich regelmatig zien. De temperatuur stijgt naarmate het weekend vordert, en volgende week zitten we weer ruim in de dubbele cijfers. Maar voordat het zover is, krijgen we vrijdag eerst nog te maken met een paar buitjes.

Vrijdag wordt een wisselvallige dag met een mix van zon, wolken en enkele buien. In het weekend blijft het droog, maar de nachten kunnen flink afkoelen. Vooral in het zuiden is er kans op lichte vorst en mist.

Vrijdagochtend is het op veel plekken nog bewolkt en vallen er verspreid over het land enkele buien. In het westen en noorden breekt later in de ochtend de zon door en wordt het wat droger. De wind waait zwak tot matig uit het noorden, en de temperatuur loopt op naar maximaal 8 graden.

In de loop van de middag wordt het in het noorden en westen droger en krijgt de zon meer ruimte. In het zuiden kan het echter tot ver in de middag blijven regenen. De temperatuur schommelt tussen de 6 en 8 graden, en de noordenwind blijft zwak tot matig.

Koude nachten

In de nachten van het weekend kan het erg fris worden. In de nacht naar zaterdag klaart het op, waardoor de temperatuur flink kan dalen. Vooral in het zuidoosten is er kans op lichte vorst. Lokaal kan mist ontstaan, wat zaterdagochtend voor een grijze start zorgt.

Zaterdag begint op veel plaatsen bewolkt of mistig, maar in de middag wordt het overal droog met af en toe zon. De temperatuur ligt dan rond de 7 tot 9 graden. Ook zondag start fris, met lokaal vorst en mogelijk gladheid door bevriezing. Daarna wordt het zonniger en kan het kwik oplopen tot 10 graden. De wind, met windkracht 2 tot 3, speelt nauwelijks een rol.

Volgende week langzaam zachter

Ook na het weekend blijft het droog met een mix van zon en wolken. Overdag wordt het langzaam zachter met temperaturen rond de 12 graden. Later in de week kan het zelfs 15 graden worden, al blijven de nachten fris met kans op vorst.

Beeld: Joost Mooij, Alphen aan den Rijn