Temperatuur blijft stijgen: warmste 25 februari ooit

In Maastricht steeg het kwik om 14.20 uur naar 19,3 graden en daarmee hebben we landelijk de warmste 25 februari sinds het begin van de metingen. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. Eerder woensdag steeg het kwik in De Bilt al boven de 15 graden uit en hadden we officieel de eerste zachte dag van het jaar te pakken.

Het oude record was in handen van het Noord-Brabantse Gilze-Rijen. Daar werd in 2019 een temperatuur van 19,1 graden gemeten. Of het kwik nog verder stijgt naar 20 graden is spannend, maar als dat gebeurt, is het wel bijzonder, aldus De Vries. Sinds 1900 is het in Nederland pas drie keer eerder 20 graden geweest in februari, voor het laatst in 2019.

Veel vaker warmterecords

Warmterecords komen veel vaker voor dan kouderecords. Die trend lijkt voorlopig ook zo te blijven. Een warmterecord kun je niet meteen koppelen aan klimaatverandering, maar als je kijkt naar de verhouding tussen het aantal warmte- en kouderecords, valt daar wel iets over te zeggen. Het aantal warmterecords is namelijk veel groter.

Of er de komende dagen meer records sneuvelen, is nog maar de vraag, maar het kwik blijft voorlopig ver boven het gemiddelde. Morgen kan de temperatuur in het oosten ook weer boven de 15 graden uitkomen en ook volgende week is dat mogelijk. In deze tijd van het jaar hoort het overdag ongeveer 8 graden te zijn.