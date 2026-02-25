Eerste officiële zachte dag van 2026 is een feit

De temperatuur steeg woensdag om 13:20 uur in De Bilt naar 15,1 graden en daarmee is de eerste officiële zachte dag van 2026 een feit. We zijn er vroeg bij dit jaar, want gemiddeld gebeurt dit pas rond 10 maart. De komende uren loopt de temperatuur nog verder op, volgens meteoroloog Robert de Vries. Mogelijk bereiken we nog een landelijk datumrecord, maar dan moet het kwik ergens in het land wel boven de 19,1 graden uitkomen.

Als de temperatuur boven de 15 graden komt, wordt dat ook wel een lentedag genoemd, maar het is geen officiële definitie van het KNMI; dat houdt het bij een zachte dag. Vorig jaar was het nog eerder dat de temperatuur boven de 15 graden kwam: dat was op 15 februari het geval. Door de opwarming van het klimaat gebeurt het steeds vaker dat het kwik in februari al boven de 15 graden uitkomt. In 2023 werd de eerste zachte dag al op 1 januari gemeten, net na middernacht. Het vroegterecord kan daarmee niet meer worden verbroken.

Dertig jaar geleden kwam de eerste officiële zachte dag gemiddeld pas op 26 maart voor. In 1970 moesten we in De Bilt heel lang wachten totdat de temperatuur boven de 15 graden kwam. Na een koude winter met veel sneeuw werd het pas op 3 mei 15 graden op het landelijk hoofdstation.

Komende dagen

De komende dagen blijft de temperatuur ruim boven het gemiddelde. In deze tijd van het jaar hoort het overdag ongeveer 8 graden te zijn. Mogelijk krijgen we volgende week een hele serie zachte dagen met geregeld zon en droog weer. Voor de liefhebbers van lenteweer zit er nog genoeg in het vat!