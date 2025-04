Paasweekend begint zonnig en droog, met aangename temperaturen

Het paasweekend is met een frisse start begonnen met op meerdere plaatsen vorst aan de grond en lokaal dichte mist. Maar je regenjas kun je achterwegen laten zaterdag. De zon breekt volgens meteoroloog Dennis Wilt uiteindelijk overal goed door.

Op enkele onschuldige stapelwolkjes en wat sluierwolken na, is het zonnig en is de temperatuur aangenaam met maxima tussen de 14 en de 18 graden. Alleen in het Waddengebied is het een paar graden koeler. De zwakke tot matige noordoostenwind trekt vanmiddag aan naar vrij krachtig aan zee en rond het IJsselmeer.

Zaterdagavond is het helder en koelt het snel af. Komende nacht zakt de temperatuur in sommige plaatsen opnieuw rond het vriespunt, met name in het oosten van het land.

Paasvuren met regen

Goed nieuws voor de paashazen onder ons: zondag kun je de eitjes gewoon buiten in de tuin verstoppen, want het wordt deze Eerste Paasdag ideaal weer om buiten te zoeken. Zondag begint fris met in het noorden lokaal mist. In het zuiden kan een enkele bui voorkomen. Maar de rest van de dag verloopt vrij zonnig en droog, met weinig wind. Landinwaarts stijgen de temperaturen 's middags zelfs rond de 20 graden.

Lees ook: Paasvuren kunnen voor overlast zorgen, vooral rookoverlast in zuidoostelijke provincies verwacht Paasvuren kunnen voor overlast zorgen, vooral rookoverlast in zuidoostelijke provincies verwacht

In de namiddag en de avond is het slim om het feestje naar binnen te verplaatsen, want dan neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui toe vanuit het zuiden. Ook kan er een bui vallen op plekken waar paasvuren worden ontstoken. De rook van de paasvuren in Duitsland en Oost-Nederland waait met een zwakke zuidoostelijke wind verder het land in.

De Tweede Paasdag verloopt net als de Eerste vrij warm met ook ruimte voor de zon, maar er kunnen wel overal in het land enkele regen- of onweersbuien vallen. De rest van de week is het licht wisselvallig met een enkele bui en de meeste zon aan de kust. Met een graad of 18 blijft het aangenaam warm.