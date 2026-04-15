Opvallend zonnige lente zorgt voor toenemende droogte

Nu we halverwege de meteorologische lente zijn, de maanden maart, april en mei, blijkt dat het voorjaar dit jaar opvallend zonnig verloopt. De lente van 2026 behoort tot nu toe tot de top drie van zonnigste lentes ooit gemeten. Daardoor lag de temperatuur in deze periode gemiddeld zo’n 1,5 graad hoger dan normaal.

Het zonniger worden van het voorjaar lijkt een duidelijke trend van de afgelopen jaren. Vooral in deze eeuw is dat zichtbaar. Metingen laten zien dat het in de afgelopen 30 jaar ongeveer 20 procent zonniger is geworden.

Dat heeft meerdere oorzaken. Door hogere temperaturen verdampt meer water, waardoor de lucht droger wordt. Daarnaast is de lucht schoner geworden door minder uitstoot, waardoor er minder deeltjes zijn waaraan vocht zich kan hechten. Hierdoor ontstaan minder wolken en mist.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Droogte loopt op

Ondanks dat er de komende weken af en toe een bui kan vallen, neemt de droogte verder toe. Planten en bomen hebben in het groeiseizoen veel water nodig, maar er is dit voorjaar tot nu toe relatief weinig neerslag gevallen.

Door het zonnige weer verdampt bovendien veel water. Het neerslagtekort, het verschil tussen regen en verdamping, is daardoor al flink opgelopen. Op termijn kan dat gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van drink- en industriewater.