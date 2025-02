Opnieuw stralend weer, volgende week ook veel zon

Zondagmiddag kunnen we weer genieten van volop zonneschijn. Misschien is er hier en daar wat sluierbewolking te bewonderen, maar daar heeft de zon weinig last van. De temperatuur zal uiteindelijk gaan stijgen naar 4 tot 6 graden. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

De wind komt uit een zuidoostelijke tot zuidelijke richting en is zwak boven land. Aan de kust kan er een matige wind opsteken, windkracht 3.

In de avond en nacht is het noorden en noordoosten gevoelig voor wat laaghangende bewolking. Voor de rest is het helder en kunnen we lichte tot matige vorst verwachten. In het binnenland daalt het kwik naar -6 graden, maar aan de grond kan het nog kouder worden. De wind stelt weinig voor.

Volgende week

Maandag zijn er in het noorden en later in het westen enkele wolkenvelden mogelijk. Over het midden, oosten en zuidoosten blijft het nog enige tijd zonnig. Het kwik stijgt naar 3 graden in het noordoosten tot 7 graden in het zuiden van het land. De wind trekt iets verder aan vanuit het zuiden, vooral aan de kust.

De komende dagen zien we op dinsdag ook flink wat zon met in de ochtend eerst nog lichte vorst. Woensdag trekt er een zwakke storing over het land. In de nacht van dinsdag op woensdag kan er wat lichte regen vallen. Woensdag overdag is het droog en breekt geleidelijk de zon weer vaker door. De rest van de week blijft het droog en is er van tijd tot tijd zon. Tijdens de nachten ligt het kwik rond het vriespunt.