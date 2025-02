Eerste officiële matige vorst van winter 2025 een feit, weken later dan normaal

Om 06:10 uur zondagochtend daalde de temperatuur in De Bilt onder de -5 graden, en daarmee is de eerste officiële matige vorst een feit. Landelijk werd het in Woensdrecht nog kouder, met -6,4 graden. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne valt de eerste matige vorst zes weken later dan gemiddeld; normaal is dit op 23 december.

Vorig jaar kwam het op 18 januari voor het laatst tot matige vorst. Daarna kwam het niet meer tot winterweer, en dat is uniek. Ook de huidige winter verloopt bijzonder mild en telt nu pas de eerste officiële matige vorst. Tot en met dinsdag kan het nog matig vriezen, daarna worden de nachten wat minder koud.

In het huidige klimaat (1991-2020) komt de eerste officiële matige vorst op 23 december voor. Dit jaar zijn we dus zes weken 'te laat'. In het oude klimaat van 30 jaar geleden was de norm nog 17 december, en aan het begin van de vorige eeuw zelfs 3 december. De eerste matige vorst valt door klimaatverandering steeds later.

Steeds minder

Tegenwoordig vriest het in een winterhalfjaar gemiddeld tien keer matig, maar de afgelopen jaren is deze norm bijna niet meer gehaald. Een halve eeuw geleden was dit nog negentien keer. In de winters van 2014 en 2020 vroor het helemaal niet matig. Dit zijn tot nu toe de enige winters zonder officiële matige vorst.

Ooit was het gemiddelde nog negentien keer, maar dat aantal lijkt deze eeuw zo ongeveer het hoogst haalbare. Alleen de winters van 2003 en 2010 hadden een hoger aantal, met 21 dagen matige vorst. Het vriest door de klimaatverandering steeds minder vaak, en tegenwoordig is het meestal nog maar lichte vorst.

De koude winter van 1996 was de laatste winter met meer dan dertig dagen matige vorst. In het winterhalfjaar van 1963 kwam het recordaantal matige vorstdagen tot stand. De temperatuur daalde in De Bilt maar liefst 59 dagen onder de -5 graden. Weerstation Twente had toen zelfs op 72 dagen matige vorst.

Recordvroeg

In vijf jaren vroor het in de maand oktober al matig. Ondanks dat de eerste matige vorst steeds later valt, ligt het vroegterecord wel in deze eeuw. In 2003 vroor het namelijk al op 23 oktober matig in De Bilt, met -5,3 graden. Soms gebeurt het ook nog diep in de lente. Zo kwam het in 1986 op 12 april recordlaat tot matige vorst, met -6,6 graden.