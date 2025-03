Opnieuw een wisselvallige dag, maar lenteweer op komst

Het wordt donderdag opnieuw een wisselvallige dag met kans op zon, maar ook buien met mogelijk hagel. Volgende week ziet de weersvoorspelling er een stuk beter uit, met opnieuw lenteweer op komst.

Donderdagochtend kan het lokaal glad zijn en is temperatuur rond veel plekken onder het vriespunt. In de loop van de dag loopt het kwik op naar maximaal 9 graden. De zon laat zich vooral zien in het westen, maar er trekken ook buien met kans op hagel over het land. In de middag en de avond is het zuidoosten aan de beurt. In het noorden blijft het een stuk droger. Donderdagavond koelt het wederom af tot rond het vriespunt en is er lokaal nog kans op regen.

Vrijdag is er meer ruimte voor de zon. Er trekken nog enkele hagelbuien over het land en het wordt opnieuw een graad of 9. In het weekend blijft het zo goed als droog en zaterdag schijnt de zon. Overdag wordt het gemiddeld 10 graden. In de nachten is het koud en kan de temperatuur zakken tot -4 graden.

Lenteweer

Na het weekend is er weer lenteweer op komst. Maandag blijft het nog bewolkt, maar daarna volgen een paar zonnige dagen. De nachten blijven in eerste instantie koud met lichte vorst. Later in de week schiet de temperatuur naar gemiddeld 17 graden.