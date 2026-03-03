Opnieuw een record: officieel warmste 3 maart sinds begin metingen

Om 13:10 steeg de temperatuur in De Bilt naar 16,1 graden en daarmee hebben we dinsdag het tweede officiële datumwarmterecord van 2026 te pakken. Het oude record was nog heel recent, want in 2024 werd het op deze dag 15,9 graden.

Voor de derde plaats moeten we verder terug in de tijd naar 1930: toen werd het 14,7 graden op 3 maart. Ook na dinsdag is het nog niet voorbij met het bijzonder zachte weer, aldus De Vries, en zijn er meer datumrecords mogelijk. Gemiddeld gezien hoort het in deze tijd van het jaar 9 graden te zijn in de middag.

Voor een landelijk record moet de temperatuur nog wel verder stijgen. In 1952 werd het in het Limburgse Epen maximaal 19,0 graden op 3 maart. Om van een landelijk record te kunnen spreken, moet op een willekeurig KNMI-weerstation ergens in het land een recordtemperatuur worden bereikt. De hoogste temperatuur van alle KNMI-stations in ons land.

Maart roert zijn staart

Tijdens de eerste maand van de meteorologische lente kan het weer behoorlijk verschillen. In maart kan het soms al zomers warm zijn. Vooral tijdens de laatste week van deze voorjaarsmaand wordt de zon merkbaar krachtiger, wat ook invloed heeft op de temperatuur. Zo steeg het kwik op 31 maart 2021 in Arcen naar 26,1 graden. In 1968 werd het op 29 maart in Gemert en Venlo 25,6 graden.

Koud kan het ook nog zeker zijn, want morgen is het 21 jaar geleden dat er een indrukwekkend kouderecord werd gemeten. In Marknesse, Flevoland, daalde het kwik tijdens de ochtend van 4 maart 2005 naar -20,7 graden. Dat is tot nu toe nog altijd de laagste temperatuur ooit gemeten in maart in ons land.

Aanhoudend zacht en veel pollen

Het zonnige en zeer zachte voorjaarsweer houdt ook de komende dagen aan. Woensdag is opnieuw kans op een datumrecord en donderdag is die kans zelfs nog groter.

Door de hoge temperaturen neemt de pollendruk ook steeds meer toe. De hazelaar en elzen staan op dit moment volop in bloei en geven flink wat stuifmeel af aan de lucht. Voor de mensen die daar allergisch voor zijn, is het de komende dagen afzien. Pas als er neerslag van betekenis valt, wordt de lucht als het ware 'schoongewassen'. Tot volgende week maandag blijft het sowieso overal droog.