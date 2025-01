Onstuimig weer maakt dit weekend plaats voor zon en zachte temperaturen

Het onstuimige weer van de afgelopen week houdt ook de komende dagen aan. Ook woensdag krijgen we namelijk te maken met harde wind en regen, maar gelukkig trekken de buien in de loop van de dag het land uit. Op sommige plekken breekt dan ook de zon door en deze gaan we, met name in het weekend, een stuk vaker zien.

Ondanks het onstuimige weer zijn de temperaturen al vrij hoog voor de tijd van het jaar. Woensdag is het tussen de 7 en 9 graden, en met name in de middag kunnen we een glimp opvangen van de zon. De buien die eind van de ochtend het land uitrekken, keren begin van de avond weer terug. In het zuiden, midden en oosten van het land kan er dan een enkele bui vallen.

Zonnig weekend

Donderdag trekt de regen weer het land uit, en kunnen we met een beetje geluk weer een glimp opvangen van de zon. Die gaan we vanaf vrijdag een stuk vaker zien, en dan wordt het ook weer droger. Het beste weer van de week gaan we zien in het weekend. Met 5 tot 6 graden blijft het droog en zal de zon een stuk vaker zijn licht laten schijnen.