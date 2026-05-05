Nog even volhouden: later deze week warm weer op komst

Het is de komende dagen even doorbijten: het is namelijk best fris voor begin mei, met slechts 10 tot 15 graden. Het blijft gelukkig wel op de meeste plaatsen droog. Toch is er altijd weer licht aan de horizon. Komend weekend wordt het met een naar zuid draaiende wind alweer een stuk warmer, maar neemt de kans op een verfrissend bui ook weer toe.

Bevrijdingsdag verloopt nogal verschillend in het land. Het noordwesten ligt de hele dag vol in de zon, terwijl het zuidoosten bewolkt en regenachtig blijft. Ertussenin is het droog en wordt een deel van Nederland in de loop van de dag bevrijd van de dikste wolken. De zon breekt daar voorzichtig door en het wordt rond de 15 graden. In de regen blijft het een paar graden frisser.

Warme lucht vanuit het zuiden

Ook woensdag zien we nog die tweedeling in het land, met in het zuidoosten regen en zon in het westen en noorden. Ook dan waait er nog een noordoostenwind die vrij frisse lucht aanvoert.

In de tweede helft van de week komt het weer steeds meer onder invloed van een hogedrukgebied dat via de Noordzee naar Scandinavië trekt. Hierdoor verdwijnt de regen en laat de zon zich overal vaker zien. De wind draait via het zuidoosten uiteindelijk in het weekend naar zuidelijke richtingen, waardoor ook warmere lucht uit het zuiden van Europa ons land kan bereiken. Het wordt dan alweer 20 tot 25 graden. Tegelijkertijd dringt zich weer een depressie op vanuit het zuidwesten, waardoor er ook weer enkele stevige regen- en onweersbuien kunnen ontstaan.

Volgende week frisser

Na het weekend houdt het wisselvallige weer aan, met geregeld een bui of perioden met regen. Er is ook zeker ruimte voor de zon. Met een westelijke wind koelt het dan weer een paar graden af, maar een graad of 17 is eigenlijk heel normaal voor half mei. Al met al groeizaam lenteweer en ook positief voor de extreme droogte waar we deze lente mee te maken hebben.