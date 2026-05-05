Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bevrijdingsdag start grijs, maar hier breekt de zon door

Weerbericht

Vandaag, 06:29

Link gekopieerd

Bevrijdingsdag begint op veel plekken grijs met flink wat bewolking. Toch is er in het uiterste noordwesten al ruimte voor de zon en die opklaringen breiden zich in de loop van dinsdagochtend verder uit richting het noorden. In het oosten is het beeld anders: daar is de bewolking dik genoeg voor wat regen en ook later op de dag kan het nog licht blijven spetteren.

In de rest van het land blijft het overwegend droog en vooral in het noorden, westen en midden laat de zon zich steeds vaker zien. In het noorden kan het zelfs vrij zonnig worden.

De temperatuur loopt uiteen: onder de wolken blijft het rond de 12 graden, terwijl het in zonnige gebieden 13 tot 16 graden wordt. De noordoostenwind is duidelijk aanwezig en kan soms stevig aanvoelen.

Wat staat er na vandaag op het programma?

Dinsdagavond en de nacht naar woensdag blijft het in het oosten en zuidoosten bewolkt met af en toe regen, waarbij Zuid-Limburg de meeste neerslag kan krijgen. In het westen en noorden zijn nog altijd opklaringen te vinden. Het koelt af naar 7 tot 11 graden, met aan de kust een stevige noordelijke wind.

Benieuwd naar wat het weer de rest van de week gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het je in de bovenstaande video.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.