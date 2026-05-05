Bevrijdingsdag start grijs, maar hier breekt de zon door

Bevrijdingsdag begint op veel plekken grijs met flink wat bewolking. Toch is er in het uiterste noordwesten al ruimte voor de zon en die opklaringen breiden zich in de loop van dinsdagochtend verder uit richting het noorden. In het oosten is het beeld anders: daar is de bewolking dik genoeg voor wat regen en ook later op de dag kan het nog licht blijven spetteren.

In de rest van het land blijft het overwegend droog en vooral in het noorden, westen en midden laat de zon zich steeds vaker zien. In het noorden kan het zelfs vrij zonnig worden.

De temperatuur loopt uiteen: onder de wolken blijft het rond de 12 graden, terwijl het in zonnige gebieden 13 tot 16 graden wordt. De noordoostenwind is duidelijk aanwezig en kan soms stevig aanvoelen.

Wat staat er na vandaag op het programma?

Dinsdagavond en de nacht naar woensdag blijft het in het oosten en zuidoosten bewolkt met af en toe regen, waarbij Zuid-Limburg de meeste neerslag kan krijgen. In het westen en noorden zijn nog altijd opklaringen te vinden. Het koelt af naar 7 tot 11 graden, met aan de kust een stevige noordelijke wind.

Benieuwd naar wat het weer de rest van de week gaat doen?