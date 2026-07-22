Nog even koeler, zaterdag weer zomers met 25 graden

De zomer verloopt op dit moment koeler dan normaal, meldt meteoroloog Dennis Wilt. Woensdag is het overwegend bewolkt en valt er af en toe lichte regen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Daardoor wordt het ongeveer 20 graden. Dat is ruim 3 graden onder het langjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar.

Woensdagavond en in de nacht naar donderdag blijft het op veel plaatsen bewolkt. Op de meeste plekken blijft het droog. Ook donderdag begint de dag bewolkt. In het zuidwesten kan nog een bui vallen. Later laat de zon zich vaker zien. De wind blijft uit het noordwesten waaien. Het wordt 20 tot 23 graden.

Zaterdag warmste dag van de week

Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af. De wind draait naar het westen en wordt minder krachtig. Daardoor wordt het een paar graden warmer. Zaterdag belooft de warmste dag van de week te worden. Er is geregeld zon en op veel plaatsen wordt het ongeveer 25 graden. In de avond trekken vanuit het westen enkele stevige buien over het land.

Daarna wordt het wisselvallig. Zondag wordt het een paar graden koeler. Volgende week lijkt het vrij rustig en aangenaam zomerweer te worden. De zon laat zich geregeld zien, de temperatuur komt uit op ruim 20 graden en soms valt er een bui.