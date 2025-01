Nog even bewolkt, in het weekend breekt de zon door

Na de grauwe, mistige dagen komt het zonnetje steeds vaker door. Zeker in het weekend klaart het op. De temperatuur komt deze week niet ver boven het vriespunt.

Net als de afgelopen dagen begint deze donderdag op veel plaatsen grijs met nevel, mist en laaghangende bewolking. In het zuidwesten komt zelfs dichte mist voor en geldt code geel. Lokaal valt er ook een beetje motregen.

In de middag wordt er met een zwakke tot matige zuidelijke wind wat drogere lucht het land binnen geblazen en breekt in het zuidoosten steeds vaker de zon door. Op de meeste plaatsen blijft de bewolking wel overheersen. Het blijft droog met maxima rond 6 graden. 's Avonds breiden de opklaringen zich nog wat verder uit en koelt het weer snel af. Er ontstaat, zeker in de opklaringsgebieden, weer nevel en mist. Het gaat landinwaarts licht vriezen.

Vrijdag en in het weekend blijft het rustig en droog winterweer, met eerst lokaal nog wat mist. In opklaringen gaat het tijdens de donkere uurtjes enkele graden vriezen. Overdag is er ook steeds meer ruimte voor de zon en loopt de temperatuur weer op tot een paar graden boven nul.