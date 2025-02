Nog één ijskoude dag, daarna dubbele cijfers en terrasweer

Nu het nog kan, is het voor liefhebbers van kou aan te raden er volop van te genieten! Nederland is nog een dag lang goed bevroren, maar er komt een flinke verandering aan. Een verandering die zelfs dubbele cijfers met zich mee gaat brengen – en dat is dan weer goed nieuws voor de terrasliefhebbers.

Dinsdag begint ijskoud. Op sommige plaatsen in het binnenland kan het namelijk 9 graden vriezen. Met zon en wat sluierbewolking in het zuidwesten mag het een mooie, frisse ochtend genoemd worden. Het voelt echter extra koud aan door de oostenwind.

Voor de schaatsliefhebbers is het dan ook zaak om snel de ijzers onder te binden, zegt weerman Jordi: "Tot een uur of tien, elf op opgespoten skeelerbanen." De dinsdagmiddag blijft zonnig, terwijl de sluierbewolking zich verder uitstrekt over het zuiden van het land. Met temperaturen tussen de 2 en 5 graden en diezelfde koude oostenwind voelt het aan alsof het nog steeds licht vriest.

Opwarmen

In de nacht naar woensdag klaart het op en vriest het licht tot matig. In het noordoosten kunnen de minima zelfs rond de -7 graden uitkomen. Zodra de zon opkomt, zal hij overuren maken, behalve in het zuidwesten, waar opnieuw wat (hoge) bewolking hangt. De wind blijft schraal, maar draait nu naar het zuidoosten en brengt temperaturen van zo’n 4 tot 7 graden met zich mee.

Donderdag verloopt vrij onopmerkelijk, met wat meer bewolking en enkele buien. De temperatuur zit dan al in de lift en loopt op naar 8 tot 13 graden.

Maar dan: de vrijdag. Zoals het er nu naar uitziet, is dat de dag waarop de uit hun winterslaap ontwakende mensen écht weer naar buiten kunnen. Het wordt uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, met maxima van 15 graden in het noorden en 16 tot 17 graden in het midden. Hoe zuidelijker men komt, hoe warmer het wordt, want het zuiden kan mogelijk zelfs 18 graden halen.