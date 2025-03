Nog één dagje zon en zachte temperaturen, daarna slaat het weer om

Haal die winterjas en ijskrabber maar weer tevoorschijn, want het weer gaat de komende dagen omslaan. Waar we de afgelopen dagen te maken hadden met zachte temperaturen en veel zonneschijn, kunnen we deze week rekenen op bewolking en vrieskou.

Er staat maandag nog een zonnige dag op het menu. In de ochtend kan het in het noorden nog even mistig zijn. Daarvoor geldt een code geel. De mist verdwijnt vrij snel en verder is het zonnig.

Het zuiden krijgt in de loop van de dag te maken met wat sluierbewolking, maar daar schijnt de zon meestal gewoon doorheen. Het wordt 15 graden in het noorden tot plaatselijk 19 graden in het zuiden. In het uiterste noorden, in het Waddengebied, is het veel frisser. De zwakke tot matige noordenwind waait daar rechtstreeks vanaf de koude Noordzee, waardoor de temperatuur blijft steken op 9 graden.

's Avonds is het nog helder, maar in de nacht naar dinsdag neemt vanuit het noorden snel de bewolking toe met mogelijk mist. In het oosten en zuidoosten kan het nog een graadje vriezen. Aan zee is het een graad of 4. Later in de nacht stijgt de temperatuur overal.

Dagen erna

Dinsdag start met veel bewolking en vooral in het noorden is kans op een bui. In de loop van de dag klaart het in het westen en noorden op. Verder naar het zuidoosten blijft het ook in de middag grijs. De noordwestenwind trekt vooral aan zee wat aan en het is niet warmer dan 7 tot 9 graden.

Woensdag wisselen zon en een paar buien elkaar af, mogelijk met hagel. In de nacht kan het licht vriezen, overdag is het een graad of 9 maximaal.

Vanaf donderdag blijft het licht wisselvallig met soms een paar maartse buien, tussendoor wat zon en een frisse wind uit het noorden. In de nachten vriest het steeds een paar graden en overdag wordt het een graad of 8. Daarmee is het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.