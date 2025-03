Code geel in noorden van het land om dichte mist

Maandagochtend is in het noorden van Nederland code geel van kracht wegens mist, meldt het KNMI. De weerwaarschuwing geldt in Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe.

Plaatselijk is er in deze gebieden sprake van dichte mist, waardoor het zicht minder dan 200 meter kan zijn. Daar kan het verkeer last van hebben, aldus het weerinstituut.

De dichte mist verdwijnt in de loop van maandagochtend.

ANP