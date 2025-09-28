Terug

Ideaal weer voor herfstwandeling: zonnig en 20 graden

Weerbericht

Vandaag, 10:05

Wie zondag de deur uitgaat, kan rekenen op een prachtige herfstdag. De zon laat zich vaak zien en landinwaarts kan de temperatuur oplopen tot zo’n 20 graden. Ook aan de kust is het aangenaam met ongeveer 18 graden en een rustige oostenwind.

Alleen in de vroege ochtend was er kortstondig dichte mist met een weerwaarschuwing, maar die is inmiddels verdwenen. De rest van de dag staat in het teken van zon en zacht herfstweer, ideaal om bijvoorbeeld een herfstwandeling te maken.

Komende week

Maandag begint de nieuwe werkweek met wat buien, maar de temperatuur blijft rond de 19 graden. Dinsdag, de laatste dag van september, verloopt grotendeels droog met geregeld zon en een maximale temperatuur van 18 graden.

De eerste dagen van oktober houden we rustig en droog herfstweer. Nachten worden dan wel kouder, maar overdag blijft het vaak zonnig. Naar verwachting wordt het volgend weekend wisselvalliger met meer kans op regen.

