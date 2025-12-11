Zacht decemberweer houdt aan: geen winterweer tot kerst

De komende dagen blijft het zacht en rustig weer in Nederland: een mistige start, later veel bewolking, een beetje regen op enkele momenten en in het weekend vooral droog.

Donderdagochtend hangt in het zuidwesten mist, terwijl het midden en oosten nevelig zijn. De zon laat zich af en toe zien. In de middag wisselen wolken en zonnige momenten elkaar af, al blijft het in het zuidwesten overwegend grijs. In bewolkte gebieden wordt het ongeveer 8 graden, met zon loopt het op tot 10 à 11 graden. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest, langs de kust en op de Wadden vrij krachtig.

Bewolkte vrijdag

Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag trekken enkele opklaringen over het noorden en oosten. In het zuidwesten kan een beetje regen vallen, maar veel is het niet. Onder opklaringen zakt de temperatuur naar 2 à 3 graden; onder de bewolking blijft het zachter. De wind komt uit het zuidoosten.

Vrijdagochtend valt lokaal lichte regen of motregen. In de middag is het bijna overal droog, alleen in Groningen kan nog een spatje vallen. De bewolking blijft overheersen. Het wordt 9 tot 12 graden en in de middag draait de zwakke tot matige wind naar zuid tot zuidwest.

Weekend en volgende week

Zaterdag verloopt droog met van tijd tot tijd zon. Zondag is er meer bewolking, maar op veel plaatsen blijft het droog. Alleen het noordwesten maakt kans op wat regen. Het wordt 9 tot 11 graden.

Maandag en dinsdag zien er droog uit, met ruimte voor zon. De zuidelijke wind voert zachte lucht aan. Overdag wordt het 10 à 11 graden en ’s nachts blijft het rond 6 graden. Tot de kerstdagen is geen winterweer van betekenis te verwachten.