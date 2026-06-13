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Fris en wisselvallig weekend, maar de zomer is op komst

Weerbericht

Vandaag, 10:44

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Wie dit weekend naar buiten gaat, doet er goed aan een jas mee te nemen. Het blijft fris voor de tijd van het jaar, met temperaturen rond de 18 graden. Normaal wordt het half juni ongeveer 20 graden.

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Zaterdag begint met veel bewolking en enkele buien, vooral in het oosten en noorden van het land. In de loop van de middag breekt af en toe de zon door. In het noordoosten kan dan nog een enkele bui vallen. Daarbij staat een stevige westenwind. Aan zee bereikt die wind kracht 6.

Ook zondag aan de koele kant

In de avond en nacht neemt de wind iets af. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en plaatselijk kan nog een bui vallen.

Zondag verloopt op de meeste plekken droog. Alleen in het oosten en noordoosten is een lichte regenbui niet uitgesloten. De temperatuur blijft met ongeveer 18 graden opnieuw onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar.

Bekijk het hele weerbericht en de weersverwachting voor volgende week in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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