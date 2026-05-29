Tropische hitte tot 33 graden, later code geel voor zware onweersbuien

Nederland krijgt vrijdag te maken met tropische temperaturen. Door een zuidelijke wind loopt het kwik in het binnenland op tot ongeveer 30 graden. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 33 graden worden. Later op de dag verandert het weerbeeld en neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe.

In de middag en avond kunnen deze buien gepaard gaan met zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Volgens het weerinstituut zijn windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur mogelijk. De waarschuwing geldt tussen 16.00 en 22.00 uur.

