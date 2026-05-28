Code geel afgegeven: zware onweersbuien na tropische hitte

Extreem weer

Vandaag, 16:02

Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag en -avond code geel afgegeven voor Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Daar kunnen zware onweersbuien ontstaan met flinke regen, hagel en harde windstoten. Eerst wordt het nog tropisch warm.

De temperatuur loopt vrijdag op naar zo'n 30 graden. In het zuidoosten kan het lokaal zelfs 32 graden worden. Overdag lijkt er nog weinig aan de hand, maar later verandert het weer snel, laat meteoroloog Dennis Wilt weten.

Aan het einde de middag of het begin van de avond bereiken de eerste buien vanuit het westen het oosten van het land. Vooral in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kunnen mensen rond borrel- en bbq-tijd verrast worden door stevige onweersbuien.

Plaatselijk kan in korte tijd 30 tot 40 millimeter regen vallen. Dat is ongeveer evenveel als normaal in een hele maand. Ook zijn windstoten tot zo'n 70 kilometer per uur mogelijk en kan hagel vallen met een doorsnede tot 2 centimeter.

Minder warm

De buien trekken later op de avond weg richting Duitsland en België. Zaterdag verloopt droog, al kan in het zuiden lokaal nog een buitje vallen. Zondag volgen opnieuw enkele buien. Daarna trekt de ergste warmte het land uit en liggen de temperaturen volgende week rond de 22 graden.

Door Redactie Hart van Nederland

