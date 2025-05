Zomers Hemelvaartsweekend op komst, maar wél kans op onweer

Nederland kan zich opmaken voor een warm en grotendeels droog weekend. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 tot 26 graden, al dreigt er zaterdagavond lokaal onweer. Ook volgende week blijft het aangenaam, al neemt de kans op buien toe.

Vrijdag start nog wat grijs, vooral in het noorden en aan zee. Daar waait ook een stevige zuidwestenwind. In het midden en zuiden van het land breekt vanmiddag de zon steeds vaker door. Op de Wadden blijft het fris met 18 graden, maar in het binnenland loopt het kwik op tot 22 graden, en in het zuidoosten zelfs tot 26 graden.

Vrijdagavond blijft het bewolkt in het noorden en aan de kust met kans op wat lichte regen. Elders blijft het droog bij minima rond 12 graden.

Droog en warm weekend, maar let op voor onweer

Zaterdag begint met wolkenvelden en zonnige momenten. Het blijft op de meeste plekken droog en de temperatuur stijgt naar zo'n 25 graden. In de avond kunnen in het zuiden en oosten stevige onweersbuien ontstaan. Zondag waait de zuidwestenwind weer wat aan en ontstaan er stapelwolken, vooral landinwaarts. De zon schijnt het meest langs de kust. Met 18 graden aan zee en tot 24 graden in het binnenland blijft het aangenaam.