Komende dagen richting 27 graden, 'volgend weekend mogelijk tropisch'

Na een grijze start van de week komt het zomergevoel er nu toch écht aan. Meteoroloog Jordi Huirne van Hart van Nederland ziet signalen dat het volgend weekend zelfs tropisch warm kan worden.

Donderdag begint met wat regen in het westen, en in het oosten breek nog even een waterig zonnetje door. In de middag blijft het in het zuiden grotendeels droog, maar vooral in het noorden kan er nog wat regen vallen. In de loop van de middag klaart het in het westen weer op. De temperaturen lopen uiteen van 16 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6.

De avond en nacht verlopen grotendeels droog met wat opklaringen, vooral in het westen. De temperatuur blijft opvallend zacht met zo’n 14 graden in de nacht.

Vanaf vrijdag wordt een stuk warmer

Vrijdag begint bewolkt, met in het oosten kans op een buitje. In de middag komt in het zuiden de zon goed door, maar het noorden krijgt nog met bewolking en mogelijk een bui te maken. "De maxima liggen tussen 18 graden op de Wadden en mogelijk wel 26 graden in het zuidoosten", zegt Huirne.

Zaterdag zorgt een hogedrukgebied voor rustig lenteweer met flink wat zon. Alleen in het zuidoosten kan later op de dag een bui vallen. De temperaturen kunnen oplopen tot wel 27 graden in Limburg. Aan zee wordt het later wat koeler door zeewind.

Zondag is er in het westen veel zon. In het binnenland hangt wat meer bewolking en is een bui mogelijk, maar dat stelt volgens Huirne “niet veel voor”. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden op de Wadden en 24 graden landinwaarts.

Volgende week mogelijk tropisch

Maandag koelt het iets af en dinsdag ziet het ernaar uit dat het kan gaan onweren, maar later in de week zal de warmte echt terugkeren. "Er zijn signalen dat het in het volgende weekend weleens zomers tot misschien wel voor het eerst dit jaar tropisch warm kan worden", aldus Huirne. Bij tropische warmte ligt het kwik boven de 30 graden.