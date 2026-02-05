Volg Hart van Nederland
Winters noorden, zacht zuiden: grote temperatuurverschillen in het land

Weerbericht

Vandaag, 08:39 - Update: 3 uur geleden

In het noorden is het nog steeds donderdagochtend oppassen geblazen. Hier geldt code geel, door plaatselijke gladheid. In het zuidwesten kan een spatje regen vallen, maar het blijft voornamelijk droog in het land. Er is donderdag een gure oostenwind. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

In de middag van donderdag neemt de wind wat af en breekt de zon af en toe door. In het noorden blijft het licht vriezen, terwijl in het zuiden temperaturen van 7 tot 10 graden kunnen worden gemeten.

Het hele weerbericht is te zien in de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

