Winters noorden, zacht zuiden: grote temperatuurverschillen in het land

In het noorden is het nog steeds donderdagochtend oppassen geblazen. Hier geldt code geel, door plaatselijke gladheid. In het zuidwesten kan een spatje regen vallen, maar het blijft voornamelijk droog in het land. Er is donderdag een gure oostenwind. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

In de middag van donderdag neemt de wind wat af en breekt de zon af en toe door. In het noorden blijft het licht vriezen, terwijl in het zuiden temperaturen van 7 tot 10 graden kunnen worden gemeten.

