Na een zonnig herfstweekend slaat het weer om

We kregen de afgelopen dagen al een kleine en soms tijdelijke preview, maar komend weekend breekt de zon dan eindelijk overtuigend door. Het wordt wel wat frisser, vooral tijdens de donkere uurtjes. Lokaal kan het zelfs tot nachtvorst komen. Overdag is het heerlijk zonnig herfstweer, waar we volgens onze meteoroloog Dennis Wilt echt van moeten genieten. Daarna slaat het weer namelijk drastisch om.

De paraplu kan dit weekend thuisblijven. De wind draait naar oostelijke richtingen en voert droge lucht aan. Vooral zaterdag wordt het uitbundig zonnig, al schuift er later in het weekend steeds meer hoge bewolking binnen vanuit het westen. Daardoor wordt de zon op zondag wat meer versluierd. Onder een grotendeels heldere hemel koelt het ’s nachts flink af, met lokaal zelfs vorst aan de grond. Maar na een frisse start kunnen we tot zondagavond genieten van zonnig en droog herfstweer.

Vervolg herfstvakantie: nat en onstuimig

Voor regio Zuid zit de herfstvakantie er na dit weekend op, maar de rest van Nederland heeft nog een week tegoed. En die week ziet er compleet anders uit. Waar het weer de afgelopen tijd nog werd bepaald door een hogedrukgebied bij de Britse Eilanden, maakt dat hoog dit weekend plaats voor een ander weerbeeld. Het schuift vanaf de Noordzee via Denemarken naar Oost-Europa en maakt zo de weg vrij voor storingen vanaf de Oceaan.

Vanaf zondagavond merken we daar al iets van: de wind draait naar het zuiden en er volgt regen. Maandag trekken meerdere lagedrukgebieden met bijbehorende regenstoringen over ons land. Dit zorgt voor een stevige zuidwestenwind en perioden met regen. Onstuimig en nat herfstweer dus, al breekt de zon af en toe nog wel door. Met maxima rond de 15 graden en zachtere nachten wordt het niet echt koud.