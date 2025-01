Mist hindert vliegverkeer: tientallen vluchten geannuleerd op Schiphol

Op Schiphol zijn woensdagochtend enkele tientallen vluchten geannuleerd vanwege de mist. Dat meldt een woordvoerder van de luchthaven. Reizigers moeten ook rekening houden met vertragingen.

De mist beperkt de capaciteit, zegt de woordvoerder. Hij weet niet of er banen zijn afgesloten. "Vanwege de zichtomstandigheden wordt gekeken wat mogelijk is. Het belangrijkste is veilig vliegverkeer." Het is een puzzel die gelegd moet worden, zegt hij. Het vliegveld overlegt meerdere keren per dag met onder meer weerdiensten en luchtvaartmaatschappijen. Deze maatschappijen beslissen uiteindelijk over het annuleren van vluchten.

Code geel

Het KNMI heeft woensdagochtend code geel afgekondigd vanwege dichte mist. De waarschuwing geldt inmiddels voor heel Nederland, behalve voor de Waddeneilanden. Het zicht is plaatselijk minder dan 200 meter, aldus het KNMI. Verkeer kan hierdoor hinder ondervinden. Voor Noord-Holland geldt code geel vooralsnog tot 11.00 uur.

Hoelang de problemen nog aanhouden voor Schiphol, weet de woordvoerder van het vliegveld niet. Als het weer opklaart, kan de normale capaciteit worden hersteld. Maar er zijn vluchten uitgehaald of vertraagd binnengekomen of vertrokken. "Dat merk je nog wel gedurende de dag."

Eindhoven

Ook Eindhoven Airport waarschuwt voor vertragingen en annuleringen door de mist. De website van dit vliegveld toont iets na 08.30 uur zes vertraagde aankomende vluchten, twee omgeleide vluchten naar Weeze en twee vertraagde vertrekkende vluchten.

ANP