Mist en wind nemen het over na zonnige zaterdag, maar niet voor lang

Na een zonnige zaterdag is zondagochtend de bewolking weer toegenomen. In het westen en midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en kan lokaal de zon even doorbreken. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Langs de noordwestkust waait het harder met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind (windkracht 5 tot 6).

Zondagmiddag overheerst de bewolking, maar het blijft overal droog. Plaatselijk verschijnt een enkele opklaring met wat zon. De temperatuur komt uit op 8 à 9 graden, wat lager dan de 10 tot 11 graden van zaterdag. De zuidelijke wind neemt toe en is matig boven land en vrij krachtig langs de noordwestkust.

Enkele opklaringen

Zondagavond en in de nacht naar maandag blijft het overwegend bewolkt, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft droog en vanuit het zuidoosten klaart het verder op. In het zuidoosten daalt de temperatuur naar 1 of 2 graden, terwijl het elders 5 tot 7 graden wordt bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Maandag keert de zon terug en is er op veel plaatsen vrij veel zonneschijn. Het blijft droog, al kan het in de kustgebieden langer grijs blijven. In het noorden wordt het 8 à 9 graden, in Limburg kan de temperatuur oplopen tot 11 graden. De zuidenwind is matig en aan zee vrij krachtig.

Na maandag wisselen zon en bewolking elkaar af. Woensdag verloopt waarschijnlijk overwegend grijs. Vanaf donderdag neemt de kans op wat regen toe, zonder dat het nat wordt. De temperaturen blijven tot en met vrijdag met 10 à 11 graden relatief zacht.