Code geel in meerdere provincies om dichte mist: zicht minder dan 200 meter

Het KNMI heeft voor het zuidoosten van het land code geel afgegeven vanwege plaatselijk dichte mist. De weerwaarschuwing is van kracht in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Volgens het weerinstituut kan de mist zich de komende uren nog verder uitbreiden.

Door de dichte mist is het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter.

De weerwaarschuwing is per direct van kracht en geldt tot zaterdag 04.00 uur. In Limburg geldt code geel echter tot middernacht.