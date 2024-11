Miezerige en kille dag voor de boeg, dit weekend gaat het hard waaien

Er staat vrijdag een grijze dag op de agenda. Er valt wat motregen, maar in het zuidoosten kan de zon ook nog even doorbreken. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

De dag begint bewolkt, mistig, miezerig en er is weinig ruimte voor zon. Dit weerbeeld zal gedurende de dag aanhouden. In het zuidoosten is er nog een klein gaatje voor de zon. In de ochtend is het zacht met zo'n 8 graden en in de middag stijgt de temperatuur naar zo'n 10 tot 12 graden. De wind is zwak tot matig. In de avond en nacht koelt het af naar 7 graden.

Weekend

Komende dagen gaat de wind flink aantrekken. Vooral zondag kunnen we harde wind verwachten. Die wind komt vanuit noordelijke richting, wat betekent dat het een stuk frisser wordt. Tijdens de intocht van Sinterklaas zaterdag is het ongeveer 8 graden, maar het voelt kouder aan, aldus Huirne. Wel blijft het overdag droog, maar later op de dag volgt regen.

Ook zondag kunnen we buien verwachten, maar tussendoor is er ruimte voor zon. Ook dan wordt het 8 graden.

Volgende week

Volgende week krijgen we met een weeromslag te maken. Maandag wordt een kletsnatte dag. Het wordt een graad of 8 en het gaat stevig waaien. Vanaf dinsdag komen we in steeds koudere lucht terecht. We krijgen te maken met zware windstoten en de kans op winterse buien met hagel en natte sneeuw neemt toe. De wind maakt het guur.

Ook woensdag waait het flink. De temperatuur komt nog maar op 5 graden uit. We krijgen een mix van zon, stapelwolken en winterse buien. In de nachten kan het licht vriezen en is kans op gladheid.