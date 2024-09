Lokaal mist en buien, maar zonnigere vooruitzichten voor het weekend

Deze ochtend kunnen we lokaal mist verwachten, met vooral in het noorden en westen enkele buien. Ondanks de neerslag schijnt de zon ook geregeld. De temperatuur voelt fris aan, mede door de matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Afgelopen nacht was het bijzonder koud, met temperaturen die op sommige plekken bijna het vriespunt bereikten.

In de loop van de middag trekken de buien verder zuidwaarts, waardoor het ook in het binnenland even nat kan worden. De wind draait naar het noorden en blijft matig tot vrij krachtig. Het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden.

Tegen de avond verlaten de laatste buien het land, waarna het op veel plekken helder wordt. De nacht koelt fors af, met temperaturen variërend van 4 graden landinwaarts tot 10 graden aan de kust.

Het weekend biedt beter weer: de buien verdwijnen en de zon laat zich vaker zien. Bovendien neemt de wind in kracht af en loopt de temperatuur een paar graden op.

Zacht

Begin volgende week zijn er veel wolkenvelden en valt er af en toe wat lichte regen. Het blijft echter relatief zacht met temperaturen rond de 20 graden. Vanaf woensdag keert de nazomer terug met rustige, zonnige dagen en stijgende temperaturen.