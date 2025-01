Koude dag voor de boeg, maar daarna gaat de temperatuur 'in één klap' omhoog

Het is momenteel op veel plekken glad door het koude weer. Vooral in het noordoosten is het nog winters met temperaturen onder nul en winterse buien. In het zuiden is het al vrijwel droog. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

In de middag verschijnt vooral in het zuiden af en toe de zon, terwijl het midden en noorden onder een grijze, druilerige lucht blijft hangen. Het blijft daar waterkoud met temperaturen tussen de 3 en 6 graden.

Sneeuw

Zondagochtend trekt een sneeuwgebied over het land. Dit zorgt voor een witte wereld met lokaal 5 centimeter sneeuw. Er waait een waterkoude wind. De sneeuwpret is alleen van korte duur: in de middag bereikt warme lucht het land en stijgt de temperatuur in één klap naar 10 graden.

Maandag wordt een onstuimige dag met veel regen en wind. De temperaturen stijgen verder naar 13 graden. Na maandag keert koudere lucht terug en laat de zon zich vaker zien.