Herfstweer op komst: guur weer met regen, hagel en mogelijk eerste sneeuw

Maak je borst maar nat: komende week wordt het guur herfstweer. Gelukkig bouwt het langzaam op met zondag nog wat zon naar later in de week de eerste sneeuw.

Zondag is er van tijd tot tijd zon, maar trekken er ook buien over het land. In het noordoosten kan daar ook onweer bij voorkomen. Misschien valt er op een enkele plek ook wat hagel. In Zeeland blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het noordoosten en rond de 10 graden aan zee. Vooral aan zee staat er af en toe een harde wind uit west tot noordwest. Boven land staat er een meest matige wind.

Zondagavond en -nacht zijn er een paar opklaringen, maar komen er ook nog enkele buien. De temperatuur zakt naar 3 tot 7 graden en de wind neemt iets af, vooral in de kustgebieden.

Mogelijke eerste sneeuw

Maandag komt er vooral in de zuidelijke helft veel bewolking voor en valt er eerst enige regen. Verder naar het noorden toe breekt de zon door, maar vallen ook nog enkele buien. Het wordt 7 tot 10 graden bij een zwakke tot matige westenwind boven land. Langs de Wadden vrij krachtig of krachtig uit noordwest.

Hoe de dinsdag gaat zijn hangt van het lagedrukgebied af. Volgens de huidige verwachting lijkt het systeem dwars over ons land te koersen. In het noorden staat eerst een oostenwind met kans op (natte) sneeuw in de ochtend. Elders valt er regen en komt de wind uit west tot zuidwest. Langs de kust kan het stormachtig worden met kans op zware windstoten, vooral langs de zuidwestkust. In de loop van de dag wordt de wind overal noordwest met enkele buien. Daarbij kan overal hagel of natte sneeuw gaan voorkomen.

Woensdag en donderdag is het guur herfstweer met van tijd tot tijd buien. Daarbij kan ook hagel en natte sneeuw voorkomen. Overdag is het een graad of 5 en tijdens de nachten flirt het kwik met het vriespunt. Soms kan het tot vorst komen in het binnenland met misschien kans op gladheid.