ZIEN: Zo kleurrijk is Nederland nu, dit zijn de mooiste herfstfoto's

Het is momenteel rustig herfstweer: er is ruimte voor zon en de temperatuur is aangenaam. Ideaal weer om van de mooie kanten van de herfst te genieten! Veel mensen trekken eropuit, en dat is niet voor niets: de bossen en natuurgebieden zijn op hun mooist in de laatste twee weken van oktober en de eerste twee weken van november.

Meteoroloog Dennis Wilt vertelt dat onder andere de Posbank, de Veluwezoom, de Utrechtse Heuvelrug en de Limburgse heuvels prachtige plekken zijn om de herfstkleuren te bewonderen. "Maar uiteraard zijn er talrijke minder bekende natuurgebieden die ook veel moois laten zien in deze tijd", zegt hij.

Leerdam. Foto: John Oomen

Wanneer de bladeren precies beginnen te verkleuren, hangt af van het weer. Vooral koude nachten zorgen ervoor dat de herfstkleuren sneller zichtbaar worden. En door de laagstaande zon zie je tijdens zonsopkomst en zonsondergang vaak extra mooie kleuren in de lucht én op de bladeren.

Beesd. Foto: Chris Biesheuvel

Arnhem. Foto: Joyce Derksen

Niet alleen het spectaculaire kleurenpalet van geel, rood en oranje maakt de herfst zo bijzonder. Ook de mistflarden die over de landerijen en open vlaktes trekken, zorgen volgens Wilt voor een magische sfeer.

Buurmalsen. Foto: Ab Donker

Verder is de bosgrond bezaaid met paddenstoelen in allerlei kleuren en vormen. Ook zijn dieren druk bezig met het verzamelen van voedsel, waardoor ze soms goed te zien zijn, denk aan eekhoorns en egels. En het geluid van burlende herten tijdens hun paartijd, ook wel de bronst genoemd, maakt het herfstplaatje compleet.

Leerdam. Foto: Fas Vermeulen

Borne. Foto: Raymond Hofsté

Weekend

In de aanloop naar het weekend blijft het droog en is het bijzonder zacht: vrijdag worden temperaturen van 17 graden verwacht. Er staat nauwelijks wind, wat de kans op ochtendmist vanaf het weekend vergroot.

Vooral zaterdag is er overdag veel ruimte voor de zon, zodra het ochtendgrijs is opgetrokken. Met 14 graden is het nog altijd warmer dan normaal in deze tijd van het jaar. Ideaal weer dus om de wandelschoenen aan te trekken.

Zondag wordt het wat bewolkter en kan er mogelijk een beetje regen vallen. "Maar slecht weer bestaat niet, wel slechte kleding!"