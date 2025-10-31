Halloween verloopt grotendeels droog, regenachtig weekend in aantocht

De laatste dag van oktober verloopt grotendeels droog. In het oosten laat de zon zich geregeld zien tussen de wolkenvelden. In de middag en avond kan er wat lichte regen vallen. In het weekend heb je de paraplu vaker nodig, al blijft het vrij zacht voor de tijd van het jaar.

De temperatuur komt vrijdag uit tussen de 13 en 15 graden, bij een matige wind. Aan zee waait een vrij krachtige zuiderwind. Ga je vrijdagavond met Halloween de straat op? Neem dan in het westen zeker een paraplu mee: daar kan een enkele bui vallen.

Zaterdag wordt een natte dag en is de paraplu opnieuw geen overbodige luxe. De temperatuur ligt rond de 16 graden, wat zacht is voor de tijd van het jaar. Een neerslaggebied trekt over het hele land, maar in de middag kan de zon zich af en toe laten zien. Zondag wordt het wat frisser, met een afwisseling van zon en regen. In de kustgebieden staat een vrij krachtige wind.

Wisselvallig herfstweer

Ook volgende week blijft het wisselvallig herfstweer. Er vallen minder buien dan in het weekend, maar kans op lichte neerslag blijft bestaan. Toch is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt iets boven normaal voor de tijd van het jaar. De nachten blijven zacht en van nachtvorst is voorlopig geen sprake.