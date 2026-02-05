Volg Hart van Nederland
Nog steeds glad in het noorden: code geel in meerdere provincies

Weerbericht

Vandaag, 06:43 - Update: 58 minuten geleden

In het noorden en noordoosten van het land moeten weggebruikers donderdagochtend oppassen voor gladheid. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het plaatselijk glad zijn. Ook is er in het uiterste noordoosten kans op lichte sneeuw of plaatselijk ijzel.

Voor Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel tot 12.00 uur. Dat betekent dat verkeer hinder kan ondervinden en extra alert moet zijn. Woensdag gold in delen van het land nog code rood vanwege gladheid. Verslaggever van Hart van Nederland Pieter de Graag moest zelfs spikes aan:

Spekglad op wegen in het noorden
1:59

Bevroren natte wegen

Volgens de waarschuwing liggen de wegdektemperaturen onder het vriespunt. Daardoor kunnen natte stukken asfalt verraderlijk glad worden, vooral op bruggen, viaducten en landwegen. De lichte sneeuw die lokaal kan vallen, zorgt waarschijnlijk niet voor extra gladheid.

In de loop van de ochtend verbetert de situatie. Donderdag stijgt de wegdektemperatuur tegen het einde van de ochtend weer boven nul. Daarmee verdwijnt de gladheid geleidelijk en worden de wegen weer beter begaanbaar.

Door Redactie Hart van Nederland

