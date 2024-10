Fraaie herfstdag voor de boeg: wind verdwijnt en zon komt tevoorschijn

Het is een heerlijke herfstdag zondag. In de ochtend waait het vooral in het noordwesten nog hard en trekken buien over, maar die verdwijnen in de middag. Wolken maken dan ruimte voor zon. Dat meldt meteoroloog Jordi Huirne.

In het noorden van het land trekken zondagochtend nog wat buien over. Soms kan het met bakken uit de lucht vallen. In het zuiden is het droog en daar schijnt al de zon. In het noordwesten komen tot de middag nog zware windstoten voor tot 90 kilometer per uur.

In de middag trekken de buien weg en wordt het overal droog. Er is ruimte voor de zon en de noordwestenwind neemt snel af. Het wordt maximaal 14 graden. In de avond is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen en minima rond 5 graden.

Dagen erna

Maandag is er eerst veel bewolking en er valt af en toe regen, vooral in het zuidwesten. In de loop van de middag wordt het droger en klaart het vanuit het noordwesten weer op. Het wordt niet warmer dan een graad of 10. De nacht naar dinsdag verloopt koud met lokaal temperaturen dicht bij het vriespunt.

Dinsdag is het droog met flink wat zon. Met een zuidoostenwind wordt warmere lucht aangevoerd, het wordt 14 tot 16 graden.

Woensdag is de warmste dag van de week. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar dan af en het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt 20 tot 23 graden, alleen in het noorden wordt het wat minder warm.

Vanaf donderdag wordt het weer wisselvallig en geleidelijk minder zacht, maar koud wordt het voorlopig niet.