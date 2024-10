Even door de mist heen bijten, maar het komt goed: flink wat zon onderweg

Net als gisteren is het deze donderdag eerst flink mistig in de ochtend. Maar voor de buitenmensen onder ons komt er snel een mooie verandering aan, want later vandaag is het flink zonnig. Met 14 tot 18 graden is de temperatuur aangenaam te noemen.

De dag begint dus met een dikke laag mist door een groot deel van het land. Alleen het zuiden en de Waddeneilanden blijven gespaard van de nevelachtige omstandigheden. Het KNMI heeft code geel afgegeven, dus voorzichtigheid is geboden. In De Bilt is het zicht op moment van schrijven zelfs maar een krappe 80 meter. Eind van de ochtend lost de mist overal op, als laatste in het noorden van het land.

Record onderweg

Wandelen, fietsen, de hond uitlaten: voor allerhande buitenactiviteiten is de middag hét ideale moment om deze te gaan ondernemen. Het wordt bijna overal zonnig, in het zuiden is er een klein beetje hoge bewolking. Bij een temperatuur van 14 graden op de Wadden tot 18 graden in Zuid-Limburg is de donderdag een prima herfstdag te noemen.

In de avond trekken er wolkenvelden ons land binnen, in het oosten kunnen die gepaard gaan met een bui. De temperatuur zakt dan terug naar de enkele cijfers: 9 graden.

Die buien trekken in de loop van de vrijdagochtend vervolgens weg, maar de bewolking blijft. Maar net zoals op de donderdag, zal het in de middag een stuk opknappen: vanuit het zuiden komt de zon tevoorschijn en het blijft droog. De temperatuur stijgt zelfs dusdanig hard dat er mogelijk een warmterecord in het verschiet ligt. Meer daarover later deze donderdag in een artikel van weerman Jordi.

Op en top herfst

Het weekend laat op de zaterdag een mix van wolken en zon zien. Het is ook dan zeer zacht voor de tijd van het jaar: 19 graden. Zondag koelt het wat af, is er wat meer bewolking en ook een klein beetje regen. De voorspellingen gaven eerder deze week nog flink wat regen op voor volgende week maar dat is inmiddels bijgesteld. Het zal dus - naar alle waarschijnlijkheid - de komende tijd herfstweer zijn waar men op en top van kan genieten.