Zonovergoten herfstdagen op komst: temperaturen schieten richting 20 graden

Er staan een paar mooie herfstdagen op het programma. Dinsdag merken we dat al doordat de zon vaker te zien zal zijn. Die zon verschijnt ook de komende dagen en ook de temperatuur loopt steeds verder op.

Dinsdagochtend vroeg trekt er nog een regengebied richting het oosten weg, maar daarachter bevinden zich brede opklaringen. Vanuit het westen breekt de zon door en blijft het op de meeste plaatsen droog. Wel kunnen er in het binnenland wat stapelwolken ontstaan, waaruit lokaal een lichte bui kan vallen. De temperatuur loopt in de middag op tot zo’n 16 graden. De wind speelt in het binnenland bijna geen rol, aan de kust kan het nog vrij krachtig waaien.

Zon laat zich weer zien

Woensdag wordt het nog zonniger en ook donderdag belooft een prachtige dag te worden. De zon zal volop schijnen, en de temperatuur stijgt tot zo’n 17 à 18 graden. In het zuiden van Nederland kan het donderdag zelfs 20 graden worden, wat uitzonderlijk warm is voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het rond de 14 graden.

Vanaf vrijdag slaat het weer om en wordt het weer wisselvalliger. De regen maakt zijn terugkeer en de temperatuur zakt in het weekend terug naar normale herfstwaarden van rond de 14 graden.